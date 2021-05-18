Горняк22: Алтайские депутаты хотят открыть приюты для животных

В Алтайском краевом Законодательном Собрании (АКЗС) обсудили организацию отлова и содержания бродячих собак.

С 2016 года этими вопросами занимаются органы местного самоуправления. Муниципалитетам ежегодно выделяется около 16 млн рублей, порядка 8 млн к концу года возвращается в бюджет. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия приютов, в которые можно было бы помещать животных для лечения, стерилизации и просто содержания.

«Три года назад, когда шла речь об увеличении финансирования полномочий муниципалитетов по отлову и содержанию безнадзорных животных, звучали предложения о том, что проблему нужно решать поэтапно: сегодня построить приют в Бийске, завтра — в Рубцовске, послезавтра — в Первомайском районе и так далее, и постепенно изменить ситуацию. До сих пор ничего подобного не реализовано, хотя сложного в этом ничего нет», — заявил председатель краевого парламента Александр Романенко.

Зампред комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин предложил часть выделяемых муниципалитетам денег перенаправить на создание межмуниципальных приютов для размещения отловленных животных. По мнению депутата, на Алтае потребуется создать не менее трех таких заведений.

Алтайская правда