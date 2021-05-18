Горняк22: Кем хотят работать барнаульские выпускники

43% выпускников барнаульских вузов собираются работать по специальности. Это следует из данных опроса, проведенного Зарплата.ру.

Согласно результатам исследования, 65% опрошенных выпускников уже определились с будущей профессией. Интересно, что по специальности намерены работать менее половины участников опроса (43%). 36% сомневаются, что смогут устроиться по специальности, 9% — вовсе не намерены этого делать, а 12% — жалеют, что не выбрали другое направление.

51% опрошенных рассчитывают после выпуска получать не менее 40 000 рублей ежемесячно, 14% — не менее 60 000 рублей. При этом, 59% респондентов хотели бы работать удаленно. Среди выпускников Барнаула много желающих работать на госслужбе, в системе здравоохранения или сфере IT. А вот трактористом, следователем или сварщиком мало кто хочет становиться.

Онлайн-опрос проведен 10–14 мая во всех регионах РФ. Опрошено 2200 человек в возрасте от 18 до 22 лет.

Барнаул

Алтайская правда