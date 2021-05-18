Горняк22: День отца в России в 2021 году: какого числа, история и традиции

Международный день отца отмечается в третье воскресенье июня. В 2021 году это будет 20 июня. И хотя в России одной официальной даты Дня отца нет, но многие поздравляют своих пап с праздником именно в этот день.

История этого праздника берет свое начало в 1909 году. В американском городе Спокан в штате Вашингтон местная жительница Сонора Луиза Смарт Додд на службе в церкви по случаю Дня матери предложила учредить День отца. Женщина рассказала о своем выдающемся папе Уильяме Джексоне Смарте, который один воспитал шестерых детей.

Поэтому День отца – это не просто возможность сказать спасибо тем мужчинам, которые добросовестно выполняют свои родительские обязанности. Это серьезный шаг для повышения статуса отца в целом. Роль отца преувеличить сложно. По статистике, именно в семьях, где нет папы, больше всего существует проблем и материального, и морального характера.

Примечательно, что многие страны установили для чествования отцов свои национальные дни. Так, например, немцы чествуют отцов в день Вознесения Господня, австралийцы — в первое воскресенье сентября, итальянцы — 19 марта. В мире День отца отмечают почти в 50 странах.

А региональный День отца в Алтайском крае празднуется каждое последнее воскресенье апреля. Его отмечают с 2009 года в рамках общей концепции формирования ответственного родительства.

Алтайская правда