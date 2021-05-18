Горняк22: Световой фонтан появится в алтайском селе

В райцентре Хабары в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» строят аллею отдыха со световым фонтаном.

Благоустройство центральной территории райцентра началось еще в апреле, когда бригада рабочих от Хабарского сельсовета демонтировала старый фонтан и убрала несколько кустарников, мешающих новой планировке. К середине мая территория, где идет строительство аллеи, заметно изменилась: сюда завезен стройматериал – песок и щебень, в ряд стоят внушительные стопки брусчатки. Рабочие выставляют поребрик (бордюр) и уже положили часть брусчатки у начала аллеи. А всего, как сказал журналистам газеты «Вестник целины» глава Хабарского сельсовета Иван Насонов, будет положено более 800 кв. м брусчатки.

По проекту на новой аллее шириной 6 метров и длиной 103 метра будет установлено 8 скамеек и 12 фонарей, а также построен световой фонтан. Чаша фонтана будет накрыта металлической решеткой, сквозь ячейки которой и будет подаваться вода. При этом сам фонтан является продолжением пешеходной аллеи. И всё это в рабочем состоянии жители и гости села должны увидеть уже в начале июня.

Хабарский район

Алтайская правда