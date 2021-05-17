Горняк22: Эксперт рассказал об опасности новых правил WhatsApp

О рисках, которые несут в себе новые правила WhatsApp, рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных пользователей мессенджера в Facebook.

«Мессенджер не обещает заботиться о персональных данных пользователей. Таким образом, WhatsApp не выполняет распоряжения Роскомнадзора о передаче данных. Все для того, чтобы лучше понимать, куда пользователи «ходят», — разъяснил Александр Власов «Вечерней Москве».

Эксперт уточнил, что для рядового пользователя практически ничего не изменится, а персональные данные как гуляли по всему миру, так и будут гулять.

Алтайская правда