Горняк22: Зачем несколько российских реестров объединяют в один

До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Соответствующее положение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Новый ресурс объединит информацию из государственных реестров юридических лиц, недвижимости, транспортных средств и Пенсионного фонда. В настоящее время информация рассеяна по разным базам данных, которые обновляются медленно, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами.

Правительство надеется, что новая платформа ускорит обмен данными между госструктурами. Ее оператором станет федеральное Минцифры.

Алтайская правда