Горняк22: Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Интерны» Владимир Яковлев

Владимир Яковлев Фото: кадр из фильма "Паутина-1"

Помимо актерской карьеры, артист занимался спортом, он был мастером спорта по академической гребле и кандидатом в мастера по боксу

Умер советский и российский актер театра и кино 62-летний Владимир Яковлев, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что артист скончался еще 27 августа, но об этом сообщили только сейчас. Причина смерти не уточняется.

Владимир Яковлев родился 6 апреля 1958 года в Москве. Он служил в Малом театре и в театре «Модерн». Кроме того, артист за свою карьеру снялся в 170 фильмах и сериалах, среди которых: «Ранетки», «Десантура», «Интерны», «Глухарь» и «Оперативный псевдоним».

Ранее «Толк» сообщал, что умер сбросивший 20 кг участник «Жир-шоу» на YouTube-канале. Проект запустил основатель сети «Тануки», миллиардер Александр Орлов, известный тем, что не берет на работу полных людей. Участники шоу подписывали документ, подтверждающий, что они знают о возможных осложнениях здоровья.

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