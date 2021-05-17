Горняк22: Барнаульская делегация поздравила «Стрижей» с юбилеем

15–16 мая всемирно известным группам высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи» исполнилось 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

Юбилей отметили праздничным концертом и большим авиашоу на подмосковной авиабазе Кубинка. Пилоты продемонстрировали новые программы, а также исполнили совместное построение в знаменитом «Кубинском бриллианте».

Барнаульская делегация вручила авиагруппе «Стрижи», дважды выступавшей на днях города, подарки и памятные адреса, а также большую фотографию детского сада №273, который после визита пилотов авиагруппы тоже называется «Стрижи».

Фото: barnaul.org

Алтайская правда