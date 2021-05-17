Горняк22: Александр Соболев подарил протез алтайской девочке и поздравил ее с днем рождения

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев, который оплатил протез для восьмилетней Ксюши Стебуновой, встретился со своей землячкой в Москве. В столицу страны юная жительница села Верх-Катунское Бийского района Алтайского края приехала с родителями, чтобы установить протез предплечья.

Недавно у Ксюши был день рождения, поэтому форвард приготовил сюрприз для девочки. После экскурсии по спартаковскому стадиону и музею он вручил девочке первый подарок — именную футболку с номером 8 со своим автографом. Затем на табло стадиона она увидела поздравление с днем рождения.

Не обошлось и без праздничного торта для именинницы в уютной обстановке спартаковского спортбара, рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Напомним, в феврале Александр Соболев узнал о сборе средств для Ксюши Стебуновой. Он решил оплатить изготовление протеза предплечья и записал трогательное видеообращение.

Фото с сайта ФК «Спрартак»

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Бийский район

Алтайская правда