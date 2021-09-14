Горняк22: Путин допустил уход на карантин из-за ковида у его близких

Владимир Путин Фото: YouTube

Сейчас среди окружения президента многие болеют коронавирусом. В связи с этим глава государства начал подумывать над тем, чтобы уйти на карантин

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении многие болеют коронавирусом, поэтому он допустил, что в скором времени может уйти на карантин, сообщает RT.

«Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — сказал он во время общения с паралимпийцами в Кремле.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сейчас глава государства работает в активном режиме.

В марте президент поставил прививку от коронавируса. Тогда не уточнили, какой именно вакциной он воспользовался, отметив, что все три российских препарата надежды и эффективны. Позже глава государства признался, что вакцинировался «Спутником V».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах.

ТОЛК