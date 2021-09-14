Горняк22: Фермеры рассказали, как в Барнауле «дурят» покупателей картошки на рынке

Картофель. Урожай Фото: pixabay

В Алтайском крае начался сезон сбора урожая. Если селяне точно знают, что получат на выходе, то горожанам порой приходится покупать кота в мешке

В Алтайском крае начался массовый сбор картофеля. Фермеры предупреждают, что один и тот же сорт картофеля на рынках продают под разными названиями, сообщают «Вести22».

Фермеры Платоновы из Первомайского района рассказали, что к ним приезжают за урожаем как производители чипсов, так и простые люди. Однако потом свой урожай они встречают на рынках уже под другими названиями и якобы от других производителей. В связи с этим фермеры советуют в первую очередь обращать внимание на внешний вид и вкус плода.

Так, основные сорта – это «тулеевский», он более вытянутый, как котлета, «гала» относится к круглым сортам. Примечательно, что у этих двух сортов почти одинаковые вкусы. Поэтому можно под одним сортом продать пять других разновидностей, например, под видом «галы» можно продать такие сорта, как «адретта», «тулеевский», «вега»

«Когда посещаем рынки – Старый базар, Новый рынок, – мы прекрасно видим, кто у нас его покупал, кто продаёт и чей это картофель», – говорит главный агроном хозяйства «Сатурн-2» Андрей Платонов.

По его словам, свой картофель фермер узнает всегда, однако он продает его по более заниженной цене.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в сентябре начался сезон сбора опят. Обычно грибы начинают рвать уже первого числа, однако в этом году из-за теплой осени это произошло немного позже. Многие грибники рвут опята для продажи. Они говорят, что заработок имеют хороший – от трех-четырех тысяч рублей в день.

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