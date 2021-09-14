Горняк22: 523 «тяжелых» пациента находятся в реанимациях алтайских ковидников

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Всего в крае развернуто 4 019 коек для больных коронавирусом. Свободными на 13 сентября остаются 1 020 больничных ковидных мест

233 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 13 сентября в крае уже 73 547 заболевших с начала пандемии, в том числе 5 231 ребенок, сообщает оперативный штаб региона.

За месяц в крае коронавирус выявили у 7 878 человек (еще месяцем ранее – у 8 492). Умерших за месяц среди больных ковидом – 761.

523 больных коронавирусом находятся сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях края. Из них 216 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние 24 часа в Алтайском крае умерли 22 больных коронавирусом, 18 – непосредственно от инфекции. Всего скончался уже 5 021 зараженный.

С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в госпиталях региона сейчас лежат 2 650 человек. Еще 349 пациентов лечат там же вирусную пневмонию, сходную с ковидом.

Прививаются от инфекции в настоящее время 657,4 тыс. жителей региона.

Выздоровели за сутки в крае 272 больных коронавирусом, за всё время – 56 528.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 62,

Бийск – 18,

Рубцовск – 16,

Алейск – 12,

Новоалтайск – 10,

Заринск и Славгород – по 8,

Шипуновский район – 6,

Локтевский район – 5,

Алтайский, Бийский, Благовещенский, Ключевской, Павловский, Ребрихинский и Советский районы – по 4,

Алейский, Баевский, Волчихинский, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный и Чарышский районы – по 3,

Егорьевский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Третьяковский, Тюменцевский и Шелаболихинский районы – по 2,

Ельцовский, Кытмановский, Суетский и Угловский районы – по 1.

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