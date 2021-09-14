Горняк22: Расходы жителей Алтайского края на «коммуналку» выросли за ковидный год

ЖКУ. Коммунальные услуги. Счета Фото: pixabay.com

Среднестатистическая российская семья в 2020 году тратила на жилищно-коммунальные услуги около пяти тысяч рублей в месяц. Годом ранее этот показатель был ниже

Алтайский край оказался на 29-м месте рейтинга по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги за 2020 год. Список составило РИА» Рейтинг».

Оказалось, что доля расходов жителей региона на ЖКУ выросла на 0,3% за год, составив 9,2% от общих трат. В среднем, согласно исследованию, жители региона тратят на коммунальные услуги 2 957 рублей.

Дороже всего коммунальные услуги обходятся москвичам – почти 11 тыс. рублей, дешевле всего – в Республике Алтай (порядка 2,4 тыс.).

В среднем по России в 2020 году семьи тратили на оплату услуг ЖКХ около 5 тыс. рублей в месяц. Годом ранее этот показатель был ниже на 6,5%.

Специалисты отметили, что на позицию в рейтинге влияет величина тарифов на услуги ЖКХ и уровень совокупных потребительских расходов семей.

Ранее сообщалось, что жители Ленинского района Барнаула задолжали более 10 млн рублей за услуги ЖКХ. В среднем долги составляют от 1 тыс. до 300 тыс. рублей. Судебные приставы-исполнители возбудили 125 исполнительных производств на сумму более 10 млрд рублей.

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