Горняк22: Когда наступит бабье лето в 2021 году, и каким оно будет

Бабье лето Фото: pixabay.com

С наступлением холодных осенних дней многие начинают ждать приближение бабьего лета. Рассказываем, когда оно будет и что нужно делать в это время

Когда наступает бабье лето

Исторически сложилось, что бабье лето делится на молодое и зрелое. Молодое начиналось с Успения Богородицы, 27 августа, и заканчивалось в день усекновения главы Иоанна Предтечи, 11 сентября. Зрелое бабье лето длилось в период с 11 по 21 сентября. Об этом сообщает ФАН.

Что нужно делать на бабье лето

С наступлением первых теплых осенних дней наши предки занимались засолкой огурцов. Считалось, что так они будут обладать невероятным вкусом.

В этот период многие катались на лошадях. Эти прогулки придавали животным много энергии и сил перед наступлением холодов.

Переезд на новую квартиру во время бабьего лета считался самым удачным. Предки говорили, что так жизнь станет богатой и счастливой.

Наступление бабьего лета старались отметить с размахом. Хозяйки накрывали праздничные столы, выставляли на них плоды нового урожая, а также звали в гости родственников и соседей.

Какой будет погода в Барнауле в период бабьего лета

Картофель. Урожай Фото: pixabay

В 2021 году бабье лето в Барнауле может не наступить. Согласно данным ресурса Gismeteo средняя температура воздуха днем в этот период составит около +11… +15 градусов.

16 и 17 сентября в краевой столице ожидаются теплые дни с температурой +22 градуса.

Что такое бабье лето

Бабьим летом называют период устойчивой, сухой и теплой погоды. В это время ночью на улице уже прохладно, а днем сохраняется летняя температура воздуха.

Бабьим его стали называть, так как в этот период пожилые женщины любили сидеть на завалинках и рассказывать друг другу об ушедшем лете.

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