Горняк22: В WhatsApp начали действовать новые правила

С 15 мая заработали новые правила использования WhatsApp. Теперь приложение будет передавать в компанию Facebook, которой принадлежит, больше данных о пользователях.

Мессенджер будет передавать мобильный номер пользователя, а также сведения об устройстве и транзакциях, IP-адрес, сообщает «Российская газета». Однако отмечается, что переписка, контакты и местоположение в Facebook не будут отправляться .

Как уточняется на сайте WhatsApp, это необходимо, чтобы «обеспечивать функционирование услуг, предоставлять их, улучшать, анализировать, настраивать, поддерживать и продвигать».

Если пользователь откажется принимать новые условия, то он будет фактически заблокирован. Он сможет только получать уведомления и принимать входящие звонки. Позже собственник лишатся и этой возможности.

Алтайская правда