Горняк22: 1209 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

С 5 апреля – с начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось 2198 человек. В прошлом году в этот период обращений было почти в два раза больше – 4421. За прошедшую неделю в регионе пострадали 1209 жителей.

В Барнауле за все это время пострадали от клещей 785 человек, в том числе 179 детей.

Зарегистрирован 31 случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 12 детей. В трех случаях подозревается клещевой вирусный энцефалит и в одном — иксодовый клещевой боррелиоз, сообщает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

При исследовании клещей, снятых пострадавших, в 3,2% обнаружен вирус клещевого энцефалита.

Пик активности этих насекомых прогнозируется во второй половине мая и начале июня. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора рекомендуют при прогулках и выездах на природу соблюдать меры профилактики.

Алтайская правда