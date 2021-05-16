Горняк22: В Новосибирске прошли соревнования по скоростной копке могил

Первые всероссийские соревнования по копке могил на скорость прошли в Новосибирске. Победителем соревнований стала команда специалистов из Омска.

Первые всероссийские соревнования прошли 14 мая в Новосибирске в рамках региональной выставки «Некрополь-Сибирь 2021», сообщают «Известия». Как сказано в положении о соревнованиях, они проводятся «для повышения уровня исполнения работ и поднятия престижности профессии работника ритуальных услуг».

Соревнующие должны были на скорость выкопать могилу 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Судьи давали отдельные баллы за аккуратность выполняемых работ.

В турнире приняли участие работники специализированных служб из Новосибирска, Барнаула, Сузуна, Омска, Кемеровской и Томской областей.

Лучше всего с поставленной задачей справились команда из Омска.

Алтайская правда