Горняк22: В Барнауле обсудили паводковую ситуацию в микрорайоне Затон

В администрации Центрального района Барнаула прошло совещание по вопросу развития паводковой ситуации в микрорайоне Затон. Его провел глава администрации Максим Сабына, также на встрече присутствовали представители МЧС, правоохранительных органов, систем социальной защиты и здравоохранения.

Сегодня паводковая ситуация на территории Барнаула стабильная. На 14 мая уровень воды в Оби составил 516 см. Критическая отметка для микрорайона Затон — 550 см.

В микрорайоне проведен подворовый обход, в ходе которого жителям вручили памятки о действиях в период наводнения, проинформировали о местах сбора в случаи эвакуации. Также в Затоне создан запас продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов. У пирса стоят теплоходы, которые при необходимости помогут населению эвакуироваться. Определены 4 пункта для возможного временного размещения граждан.

Сегодня в микрорайоне о паводковой ситуации можно узнать на пяти информационных стендах. При достижении критической отметки организуют трансляцию по трем стационарным системам оповещения. В случае необходимости население оповестят по телефонам.



Алтайская правда