ГОРНЯК22 16.05.2021
Общество

Горняк22: Картины и работы Сергея Шойгу продали на аукционе за 40 млн рублей

Горняк22
14 часов Ago

За 40 млн рублей были проданы картины и работы из дерева Сергея Шойгу. Они были раскуплены в ходе благотворительного аукциона.

Аукцион прошел накануне на площадке Русского географического общества. Сергей Шойгу выступил его инициатором и предоставил свои картины и изделия из дерева, сообщают РИА Новости.

Все вырученные в ходе аукциона 40 млн рублей пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Часть средства направят  на адресную помощь детям, еще часть — на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

Алтайская правда

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