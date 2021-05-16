Горняк22: Картины и работы Сергея Шойгу продали на аукционе за 40 млн рублей

За 40 млн рублей были проданы картины и работы из дерева Сергея Шойгу. Они были раскуплены в ходе благотворительного аукциона.

Аукцион прошел накануне на площадке Русского географического общества. Сергей Шойгу выступил его инициатором и предоставил свои картины и изделия из дерева, сообщают РИА Новости.

Все вырученные в ходе аукциона 40 млн рублей пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Часть средства направят на адресную помощь детям, еще часть — на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

Алтайская правда