Горняк22: Власти пояснили, почему в Алтайском крае растет естественная убыль населения

За первые три месяца 2021 года естественная убыль населения в Алтайском крае увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 5476 человек. Подобная тенденция характерна для всех регионов России.

В январе-марте 2021 года в Алтайском крае родилось 4665 ребенка. Это на 173 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, за это же время в регионе умерло на 2259 человек больше, чем год назад — 10141.

Как отмечает региональное Министерство соцзащиты, тенденция по увеличению числа умерших наблюдается также в СФО и по всей России.

Кроме того, за первые три месяца увеличилась младенческая смертность. В 2021 году умер 31 ребенок в течение первого года жизни. Это на 10 младенцев больше, чем в 2020 году.

В результате, за январь-март 2021 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 5476 человек. Тогда как за аналогичный период прошлого года – 3044.

Однако в Алтайском крае стали больше заключать браков. Так, за январь-март 2021 года было зарегистрировано 2252 брака, это на 105 больше, чем годом ранее. А разводов стало меньше: 2174 против 2275 год назад.

Алтайская правда