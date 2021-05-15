Горняк22: Международный день семей в 2021: дата, традиции и история

15 мая ежегодно отмечается Международный день семей. Официально праздник появился в 1993 году. А вот идея учреждения данного праздника возникла еще в 1989 году, когда желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи. И наконец в 1993 году была принята резолюция об учреждении с праздника.

Традиционно в этот день проходят мероприятия, направленные на поддержку и популяризацию института семьи. По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

Наряду с 15 мая, Международным днем семьи, в России есть еще несколько дат, напоминающих о важности крепких семейных отношений. Например, это 8 июля – день любви, семьи и верности. Дата была установлена в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые показали всей своей жизнь пример жертвенной, беззаветной любви.

Также в России отмечается День матери. Определенной даты у праздника нет – он выпадает на последнее воскресенье ноября. А вот Международный праздник в честь матерей в ряде других стран отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник был 12 мая.

Также каждое последнее воскресенье апреля в Алтайском крае отмечают День отца (в этом году был 28 апреля). Наш край — единственный регион России, где официально есть такой праздник.

Алтайская правда