Горняк22: Россияне назвали способы, которые помогут больше зарабатывать

Треть россиян считает: чтобы больше зарабатывать, надо регулярно учиться и повышать квалификацию. Также они перечислили еще несколько способов, которые могут повысить доходы.

Сервис по поиску работы SuperJob опросил 1600 россиян, выяснив, что они делают, если хотят больше заработать.

34% респондентов посоветовали учиться и повышать квалификацию. 15% уверены, чтобы больше заработать, надо больше и лучше работать. 13% считают, что необходимо проявлять целеустремленность и инициативу, еще столько же, что надо переговорить с работодателем о повышении зарплаты.

Каждый двадцатый предлагает открыть свой бизнес. Также россияне рекомендуют освоить новую профессию, найти подработку либо завести полезные связи, и даже перебраться в другой город.

Алтайская правда