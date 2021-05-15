Горняк22: Барнаульцев призывают не купаться раньше времени

Уже в мае в Барнауле установилась по-летнему теплая погода, и некоторым горожанам может прийти в голову искупаться в реке или озере. В управлении ГОЧС предупреждают: не надо этого делать до открытия купального сезона.

Перед открытием в разрешенных местах для купания проверяют воду в лаборатории, обследуют дно на наличие опасных предметов, проводят санитарную уборку, оборудуют пост для спасателей, чтобы уберечь отдыхающих от несчастных случаев. Также ставят душевые кабины и кабины для переодевания. В общем принимаются меры для удобства и безопасности.

Если же на берегу стоит табличка «Купаться запрещено», значит, качество воды сомнительное, неизвестно, что валяется на дне, а спасателей поблизости нет. Это касается любых несанкционированных мест.

Кроме того, сейчас вода еще не прогрелась, и можно получить переохлаждение.

Тем более, запрещается:

заплывать за буйки;

приближаться к моторным, парусным судам, весельным лодкам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов;

выписать на берегу спиртное, купаться подшофе;

бросать мусор в водоем;

баловаться в воде, ныряя и захватывая купающихся;

звать о помощи в шутку;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

Барнаул

Алтайская правда