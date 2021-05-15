ГОРНЯК22 15.05.2021
Общество

Горняк22: Барнаульцев призывают не купаться раньше времени

Горняк22
5 часов Ago

Уже в мае в Барнауле установилась по-летнему теплая погода, и некоторым горожанам может прийти в голову искупаться в реке или озере. В управлении ГОЧС предупреждают: не надо этого делать до открытия купального сезона.

Перед открытием в разрешенных местах для купания проверяют воду в лаборатории, обследуют дно на наличие опасных предметов, проводят санитарную уборку, оборудуют пост для спасателей, чтобы уберечь отдыхающих от несчастных случаев. Также ставят душевые кабины и кабины для переодевания. В общем принимаются меры для удобства и безопасности.

Если же на берегу стоит табличка «Купаться запрещено», значит, качество воды сомнительное, неизвестно, что валяется на дне, а спасателей поблизости нет. Это касается любых несанкционированных мест.

Кроме того, сейчас вода еще не прогрелась, и можно получить переохлаждение.

Тем более, запрещается:

  • заплывать за буйки;
  • приближаться к моторным, парусным судам, весельным лодкам;
  • прыгать в воду с катеров, лодок, причалов;
  • выписать на берегу спиртное, купаться подшофе;
  • бросать мусор в водоем;
  • баловаться в воде, ныряя и захватывая купающихся;
  • звать о помощи в шутку;
  • плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

Барнаул 

Алтайская правда

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