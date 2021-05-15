Горняк22: Виктор Томенко оценил роль Алтайского края в развитии органического сельского хозяйства

14 мая Виктор Томенко, возглавляющий комиссию Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство», принял участие в заседании Совета Федерации. На нем обсуждалось производство органической продукции в Российской Федерации, его законодательное обеспечение и правоприменительная практика.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сегодня во всем мире активно развивается производство органической продукции, выращенной без пестицидов, опасных агрохимикатов и других вредных добавок.

Глава региона Виктор Томенко отметил, что Алтайский край, входящий в число крупнейших аграрных регионов страны, уже ведет поставку различных видов продукции с уникальными качественными характеристиками. Свыше 200 лучших алтайских продуктов сегодня маркируются товарным знаком «Алтайские продукты: + 100 к здоровью». Еще ряду присвоен «Российский знак качества», сообщает пресс-служба губернатора края.

«По нашим оценкам, уже сегодня порядка 40% производимой сегодня алтайской продукции соответствует требованиям, которые предъявляются к продукции с улучшенными экологическими характеристиками. Значительная площадь земельных ресурсов края пригодна для органического производства. Более 90% наших сельхозтоваропроизводителей относятся к малым формам хозяйствования, которые обладают большей гибкостью к изменениям производственных процессов с учетом тех потребностей, которые технология органического производства выдвигает», — отметил в своем выступлении Виктор Томенко.

С 2018 года наш регион фактически удвоил объемы экспорта продукции АПК, что также дает дополнительный толчок для развития органического земледелия. Способствует этому и развитие туризма, в том числе сельского.

Однако участники заседания отметили, что развитие производства органической продукции в России пока идет медленно. В Алтайском крае всего четыре организации получили сертификаты на ее производство. Оформлен один зарубежный сертификат на органические дикоросы. Три алтайские организации получили российские сертификаты, в том числе на производство органической продукции таких культур как рожь, пшеница, гречиха, ячмень овес, горох и рапс и их переработку.

По словам Виктора Томенко, одним из сдерживающих факторов является высокая себестоимость органической продукции. Отмечалось, что эффективными мерами господдержки на начальном этапе перехода к органическому земледелию могут стать субсидии на оформление вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель для производства такой продукции. Также предлагается компенсировать затраты на сертификацию органической продукции за рубежом. Еще одним сдерживающим фактором является удаленность региона от основных рынков сбыта.

Губернатор Алтайского края считает, что для выравнивания конкурентных условий необходима государственная поддержка в виде компенсации затрат на транспортировку продукции. Также необходимо развивать культуру потребления и повышать информированность граждан о преимуществах такой продукции.

Алтайская правда