Горняк22: Во сколько уходят на пенсию многодетные мамы в России, рассказали в ПФР

В рамках новой пенсионной реформы в России многодетные матери получили право на льготный выход на пенсию. Раньше досрочно выходили на пенсию только мамы, имеющие 5 детей. Сейчас досрочно выйти на пенсию могут женщины с тремя, четырьмя, пятью и более детьми.

Как пояснила начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Валентина Натарова, по законодательству право на страховую пенсию по старости имеют женщины, достигшие возраста 60 лет. Но переходные положения предусматривают поэтапное изменение пенсионного возраста. Так, женщины 1965 года рождения право на пенсию по старости приобретают в возрасте 56,5 лет.

Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, если четыре ребенка — на четыре года. Для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа и иметь минимальный пенсионный коэффициент (в 2021 году требуется не менее 21).

Еще одно обязательное условие – мамочка не должна быть лишена родительских прав в отношении детей. Причем не лишается мама льготы, если один из ее детей умер.

Подчеркнем, сейчас досрочная страховая пенсия выплачивается 7,6 тыс. многодетным матерям Алтайского края.

Алтайская правда