Горняк22: Звезды поддерживают. Гороскоп с 15 по 21 мая 2021 года

«Алтайская правда» публикует авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака. Также даны рекомендации на период с 15 по 21 мая 2021 года.

ОВЕН

Вы немного успокоились, перестали махать шашкой, желательно и далее тихо и мирно общаться с соседями, родственниками, по максимуму используя современные средства связи. А можно организовать совместный выезд из дома с целью встреч и отдыха.

ТЕЛЕЦ

Очень даже неплохо попытать счастья в лотерее, рискнув небольшой суммой. Побольше легкости в отношении к жизни, новых обновлений, перемен в быту, предметах обихода. На этой неделе вашей страстью могут стать хозяйственные и галантерейные отделы в магазинах со всякими полезными и красивыми штучками.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды поддерживают вашу светлую полосу. И действия принесут довольно быстрый результат при условии, что вы согласны хорошенько потрудиться. Придется быть довольно резвой рабочей лошадкой, тогда и успех придет.

РАК

Равномерно распределяйте время труда и отдыха. Это рекомендация от перенапряжения и профессионального выгорания. Не стоит жить на пределе своих возможностей. Иначе столько же средств и сил впоследствии уйдет на то, чтобы привести организм в порядок.

ЛЕВ

Вас, что называется, несет на волнах творчества и энтузиазма. Возможен карьерный рывок. Много плодотворной работы, которая впоследствии обернется наградами и славой. По возможности старайтесь завершать свои многочисленные проекты, расчищать рабочее пространство для нового. А оно вот-вот постучится к вам в дверь.

ДЕВА

Сил и энтузиазма хоть отбавляй, но следует немного притормозить и быть полегче на поворотах. В дальнейшем в задуманных делах вероятны незначительные препятствия и проволочки.

ВЕСЫ

Удачный период для свершений. Забудьте о природной скромности и выходите на первый план, проявляйте инициативу. Замечательное время, чтобы продемонстрировать миру свои таланты и способности как в творчестве, так и в умении справляться с самыми сложными вопросами.

СКОРПИОН

Время внутренней работы над собой, помощи людям, благотворительности. Может быть, кому-то можно помочь словом, подбодрить, а кому-то и делом. Может быть, передать игрушки, одежду, потратить сто рублей на благое дело, отправить в какой-нибудь добрый фонд… И ваша душа оттает.

СТРЕЛЕЦ

Замечательные дни для того, чтобы порадовать вторую половинку приятным сюрпризом или подарочком, сделать что-нибудь по дому. Проявите милосердие и заботу о близких, включая братьев наших меньших. Можно посетить приют для бездомных животных.

КОЗЕРОГ

Работа, работа и еще раз работа. Финансовой свободы в ближайшей перспективе не видать. Но производительность при этом высокая, труд спорится, дела идут к финишной прямой и вот-вот наступит завершение тяжелой ситуации.

ВОДОЛЕЙ

Хорошо проводить переговоры, осуществлять кратковременные проекты. Идет борьба нового со старым, но впоследствии новое неминуемо победит. Можно не усидеть в своем кресле, чего-то лишиться, но это переход в новое качество. Текущие перемены к лучшему.

РЫБЫ

Неделя богата на подарки судьбы, денежные вознаграждения, положительные решения по вашим запросам. И очень хорошо уйти в отпуск и развеяться. Но также не помешает передать эстафетную палочку добрых дел и поделиться ими с другими.

Нина СТРЕЛЬЦОВА.

Алтайская правда