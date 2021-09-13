Горняк22: 30 человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке

Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Несмотря на то, что пожар не был крупным, ночью спасателям пришлось эвакуировать 30 жильцов дома, из них десять детей

Пожар произошел поздно вечером 11 сентября в Барнауле – в многоэтажке на улице Весенней загорелась квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Оказалось, что возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, откуда валил дым. По лестничным маршам спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе десять детей.

Пожар был ликвидирован на площади около трех «квадратов», от огня пострадали потолок, стены, домашние вещи и мебель. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Причины возгорания уточняются.

Ранее сообщалось, что Крупный пожар уничтожил жилой дом в селе под Бийском. В ночь на 6 сентября загорелись жилой дом и надворные постройки двух участков на улице Пионерской.

ТОЛК