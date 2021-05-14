Горняк22: Обнародованы доходы руководителей алтайского СКР

Обнародованы доходы, расходы и данные об имуществе руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю и его заместителей за 2020 год.

Руководитель управления генерал-майор юстиции Андрей Хвостов заработал 4 млн 34 тыс. 681 руб. Доход его супруги составил 20 тысяч. В их собственности общая квартира. Также на генерал-майора оформлены два автомобиля — Opel Antara и Hyundai Sonata.

Первый заместитель руководителя полковник юстиции Александр Безукладников задекларировал годовой доход в 13 млн 168 тыс. 262 рубля, у супруги – 324 тыс. 655 руб. У них в собственности – квартира. Также у Александра Безукладникова имеется автомобиль Toyota Land Cruiser, снегоход Polaris Widetrak LX и прицеп МЗСА 817717.

Заместитель руководителя следственного управления полковник юстиции Александр Жеребцов заработал за минувший год свыше 10 миллионов, его жена – 609 тыс. 754 рубля. У них есть жилой дом, также супруге принадлежит квартира. На Александра Жеребцова оформлен автомобиль Mazda CX-5, снегоход СКИ-ДОО Тундра и автоприцеп МЗСА 817717, у его жены — Toyota Land Cruiser

Годовой доход заместителя руководителя полковника юстиции Константина Мальцева составил 3 млн 254 тыс. 350 рублей, его супруги – 2 млн 436 тыс. 881 руб. В собственности – лишь гараж. Квартира находится в пользовании. Также мотоцикл BMW G310GS и автоприцеп АФ31АВ. На жену оформлен автомобиль BMW-320.

Алтайская правда