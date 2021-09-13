Горняк22: Автомобиль пробил стену гаражного комплекса в Рубцовске
Фото: Инцидент Рубцовск
На кадрах видно, что из стены гаража торчит передняя часть легкового автомобиля. При каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно
В Рубцовске автомобиль пробил стену гаражного комплекса ГСК-31, сообщает «Инцидент Рубцовск».
Так, местный житель пришел в гараж за своим автомобилем и увидел, как с третьего этажа свисает часть машины. Он оказался недоволен поступком автомобилиста.
Что произошло и кто владелец автомобиля, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Бийске легковушка снесла павильон с шаурмой. Момент ДТП попал на камеры наружного наблюдения.