Горняк22: В Алтайском крае без вести пропал 60-летний рыбак

Рыбак. Удочка Фото: pexels.com

Жителей Алтайского края попросили помочь в поиски пропавшего. Мужчина ушел на рыбалку два дня назад и до сих пор не вернулся

В селе Повалиха Первомайского района пропал 60-летний Николай Сергеев, сообщает «Лиза Алерт».

Фото: Лиза Алерт

10 сентября он ушел на рыбалку и не вернулся

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Одежда: темный пиджак, темные штаны, резиновые сапоги, кепка.

С собой: две удочки.

Ранее сообщалось, что пенсионерка с дезориентацией пропала в алтайском селе.

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