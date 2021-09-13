Горняк22: Избирателям Алтайского края выдадут четыре разноцветных бюллетеня

Ирина Акимова Фото: скрин с YouTube

Всего в регионе напечатали свыше 7 млн бюллетеней для голосования на выборах в федеральный и региональный парламенты общим весом около 50 тонн

17-19 сентября в Алтайском крае пройдут выборы депутатов Госдумы и краевого заксобрания. На участках избирателям региона выдадут разноцветные бюллетени, в том числе размером почти с полотенце.

1

Сколько бюллетеней выдадут избирателю?

Четыре – по два на Госдуму и на АКЗС.

В первом будут перечислены партии, допущенные к выборам депутатов федерального парламента. Их там будет 14. Они расположены в порядке, который определила жеребьевка в Центризбиркоме. Это самый длинный бюллетень, визуально он больше полуметра длиной – образец на недавней пресс-конференции демонстрировала председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова. Этот бюллетень голубого оттенка.

Во втором будет список конкретных кандидатов – это те, кто избирается по одномандатному округу в Госдуму. В Алтайском крае четыре таких округа: Барнаульский, Рубцовский, Бийский и Славгородский. На каждом будет свой перечень кандидатов, представляющих разные партии. Этот бюллетень зеленого оттенка.

В третьем нужно будет выбрать из партий, которые участвуют в выборах в краевой парламент. Таких будет всего шесть: парламентская четверка («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), а также «Яблоко» и «Коммунисты России». Бюллетень желтого оттенка.

В четвертом будет список конкретных фамилий – это так же, как и в случае с Госдумой, кандидаты по округам. Но на выборах в краевое заксобрание Алтайский край поделен на 34 округа. И на каждом – свой список кандидатов. Победитель станет персонально представлять интересы избирателей округа в АКЗС. Бюллетень розового оттенка.

2

Почему могут выдать меньше бюллетеней?

Такое действительно может случиться, если избиратель голосует не по месту регистрации, то есть не на своем участке, а, например, по месту фактического проживания, командировки, лечения и т. д. (как можно прикрепиться к другому участку, «Толк» писал здесь).

Все дело в том, что Алтайский край поделен на округа, как уже сказано выше: на четыре больших – в Госдуму и на 34 более мелких – в АКЗС. На каждом округе человек выбирает «своего» депутата. И сделать он это может только на «родном» участке – том, который прикреплен к адресу прописки.

Если же гражданин голосует на участке, который расположен в другом округе, то право проголосовать за кандидата от округа он теряет и может – только за партии.

Соответственно, если избиратель «уехал» только из округа АКЗС, но остался в границах думского, то он получит три бюллетеня. А если он покинул границы обоих округов, то ему выдадут только два.

Можно остаться и вовсе только с одним бюллетенем – если покинуть пределы Алтайского края. Тогда остается право проголосовать только за партию на выборах в Госдуму.

3

А могут выдать больше бюллетеней?

Большее число бюллетеней получат те жители Алтайского края, в городах и селах которых в эти три дня пройдут еще и местные выборы. Например, в ряде районов и городов будут выбирать депутатов районных или городских парламентов – это еще плюс один бюллетень. В нескольких десятках сел будут также избирать сельсоветы – плюс еще бланк и глав поселений.

4

Как защищены бюллетени?

На бюллетени нанесены защитные сетки – именно они придают им цвет. Также, объяснила Акимова, каждый бланк для выборов депутатов Госдумы содержит специально изготовленную Гознаком марку (водяной знак с допзащитой), которая защищает его от подделки и фальсификации.

Кроме того, на каждом бюллетене обязательно должны стоять подписи двух членов участковой комиссии и ее печать.

5

Как нужно заполнять бюллетень на выборах?

Для этого нужно просто выбрать одну партию или одного кандидата в каждом бюллетене и поставить какой-то знак (например, галочку или крестик) в клетке напротив них. Если на бюллетене будут стоять какие-то дополнительные посторонние значки, надписи и т. д., его признают недействительным, и голос не зачтут.

Делать свой выбор нужно в специальной кабинке. Никто не вправе контролировать процесс голосования без согласия избирателя, принуждать его к какому-то выбору или заставлять сообщать о нем.

В Алтайском крае бюллетени для голосования на выборах в Госдуму и АКЗС изготовили на «Алтайском полиграфическом комбинате». Их общий тираж составляет чуть более 7 млн штук общим весом порядка 50 тонн, сообщили в Алтайкрайизбиркоме.

ТОЛК