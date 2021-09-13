Горняк22: Обь оказалась в лидерах самых загрязненных рек России

Мост через Обь. Барнаул Фото: pixabay.com

Минприроды назвало самые загрязняемые реки России. В список попала и река Обь, которая протекает на территории Алтайского края

Река Обь заняла второе место в списке самых загрязненных рек России, сообщает РИА «Новости». Там за 2020 год произошло 792 случая сильного загрязнения воды.

Возглавила список река Волка с показателем 925 случаев. А замкнула тройку лидеров река Амур, где за указанный период было зафиксировано 127 таких событий.

Также в списке оказались Днепр (121), Енисей (141), Урал (51), Дон (27), Терек (43), Печора (32), Колыма (11).

Большинство случаев (73%) связаны со скоплением взвешенных веществ, а также дефицитом растворенного в воде кислорода и увеличением его потребления. Доля загрязнения тяжелыми металлами в 2020 году снизилась на 6% по сравнению с предыдущим годом.

23 августа в соцсетях появились снимки нефтяного пятна в районе Ковша у выхода в Обь. Очевидцы предположили, что источником загрязнения могла стать нефтебаза, которая расположена неподалеку. Однако барнаульская нефтебаза опровергла причастность к появлению пятна нефтепродуктов на Оби, которое ранее обнаружили местные жители.

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