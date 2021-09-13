Горняк22: Водитель внедорожника погиб в ДТП с перевертышем на алтайской трассе

Знак. ДТП Фото: pexels.com

ДТП со смертельным исходом произошло на алтайской трассе. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ЧП

Вечером 12 сентября на трассе А-322 рядом с селом Поспелиха произошло серьезное ДТП – водитель автомобиля Toyota Hilux не справился с управлением, и машина перевернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В результате ДТП 59-летний водитель скончался на месте. Пассажир – 59-летняя женщина – получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту – выясняют подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил корову и перевернулся на алтайской трассе. ДТП произошло вечером 11 сентября на трассе Р-256 возле села Сростки в Бийском районе.

ТОЛК