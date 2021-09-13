Горняк22: Глобальная пробка парализовала движение на въезде в Барнаул

Фото: Яндекс. Карты

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, автомобили «застряли» на длительное время, так как пробка практически стоит без движения

Утром 13 сентября на въезде в Барнаул, начиная от развязки в районе Новоалтайска, тянется огромная пробка, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что пробка протянулась ни на один километр. Согласно сервису «Яндекс.Карты», затор связан с двумя авариями, которые произошли на участке. Сила пробок в городе составила шесть баллов.

В целом для утра понедельника в краевой столице наблюдается типичная ситуация: пробки видны на центральных улицах города – проспектах Красноармейском, Строителей и Ленина. Также традиционные заторы отмечены на Павловском тракте, на улице Попова и Власихинской.

Ранее сообщалось, что водитель внедорожника погиб в ДТП с перевертышем на алтайской трассе. Авария случилась вечером 12 сентября на трассе А-322 рядом с селом Поспелиха: водитель автомобиля Toyota Hilux не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате ДТП он погиб, а женщина-пассажир получила травмы.

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