ГОРНЯК22 13.05.2021
Общество

Горняк22: Алтайское управление юстиции формирует новый общественный совет

Горняк22
12 часов Ago

Управление юстиции Алтайского края объявило о начале процедуры формирования нового состава общественного совета. 

«Общественный совет формируется из граждан Российской Федерации, проживающих на территории Алтайского края, достигших возраста 18 лет и имеющих практический опыт в сфере деятельности органа исполнительной власти, в том числе из представителей Общественной палаты Алтайского края, некоммерческих и научных организаций», — говорится в сообщении.

Заявки принимаются с 12 мая по 10 июня. Указано также, что членами совета не могут быть лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость или признанные судом недееспособными.

Алтайская правда

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