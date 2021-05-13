Горняк22: Алтайское управление юстиции формирует новый общественный совет

Управление юстиции Алтайского края объявило о начале процедуры формирования нового состава общественного совета.

«Общественный совет формируется из граждан Российской Федерации, проживающих на территории Алтайского края, достигших возраста 18 лет и имеющих практический опыт в сфере деятельности органа исполнительной власти, в том числе из представителей Общественной палаты Алтайского края, некоммерческих и научных организаций», — говорится в сообщении.

Заявки принимаются с 12 мая по 10 июня. Указано также, что членами совета не могут быть лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость или признанные судом недееспособными.

Алтайская правда