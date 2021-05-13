Горняк22: В Алтайском крае почтили память жертв трагедии в Казани

Барнаульцы присоединились к общероссийской общественной акции памяти жертв трагедии в Казани. 12 мая к Мемориалу Славы студенты вузов Алтайского края и жители города принесли цветы, мягкие игрушки и свечи.

Алтайский край скорбит вместе с Татарстаном и выражает соболезнования родственникам погибших.

В других городах России также были организованы свои акции памяти. В Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Екатеринбурге неравнодушные горожане с самого утра приносят игрушки и свечи к местным представительствам республики.

Особые соболезнования выразили жители Керчи, где в 2018 году произошла похожая трагедия — стрелок ворвался в здание колледжа и открыл беспорядочную стрельбу, погиб 21 человек. Представители администрации города оборудовали мемориал на площади Ленина, где к вечеру 11 мая собрались керчане, чтобы поддержать Казань в трудный момент и возложить свечи, цветы и игрушки.

Пользователи социальных сетей скорбят вместе с родными и близкими погибших, выкладывая слова поддержки с хэштегом #казаньмыстобой.12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Напомним, утром 11 мая 19-летний парень открыл стрельбу в здании казанской гимназии №175 на улице Файзи. В результате трагедии погибли девять человек, большинство из них — дети. Еще более 20 пострадавших находятся в больнице. Преступник задержан.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаул

Алтайская правда