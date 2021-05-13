Горняк22: Похудеть можно, даже если ешь жареную картошку

Для девочек, девушек и женщин последний месяц перед летом становятся марафоном похудения. В погоне за стройностью девушки идут на самые изощренные методы: голодают, сидят на гречке и кефире…

Фитнес-тренеры подчеркивают, что у всех все индивидуально.Иногда бывает такое: одна девушка худеет на гречке, советует другой, другая питается одной гречкой, но вместо похудения только поправляется. Это происходит потому, что количество калорий в сутки у каждого разное. Если правильно рассчитаны калории, можно даже жареную картошку есть, но только ее и очень мало.

То есть, можно худеть, даже если ешь жареную картошку. Но нужно разделять приемы пищи на несколько — пять-шесть. Можно есть даже два раза в день, но есть вероятность переесть вечером. Потому что ты не ешь весь день, а потом приходишь домой уставшая, и, например, съедаешь таз капусты по калориям. От этого только плохо будет, хотя не поправишься. Но организм от этого пострадает.

Еще нужно соблюдать правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Неправильной диетой можно сбить весь обмен веществ. Питание должно быть насыщенным. Если не будет хватать нормальных углеводов — каш, фруктов, ты рано или поздно сорвешься, и организм наберет углеводы про запас, и ты поправишься. Организм в таких случаях пугается и думает, что настали голодные времена.

Причем это будет выглядеть ужасно: ты будешь худая в ключицах, шее, под ребрами, но внизу живота, сбоку бедер образуются обвисающие и дребезжащие жировые подушки.

Главное — выдерживать суточную норму калорий.

Алтайская правда