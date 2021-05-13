Горняк22: Виктор Томенко показал семейные фото в свой день рождения
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в свой день рождения, 12 мая, взял выходной в счет отпуска и показал в Инстаграме семейные фото.
Он рассказал в соцсети, что решил провести 50-летний юбилей в кругу семьи. По этому случаю приехала дочь.
«Утром позвонили родители. Спасибо, дорогие мои, что вы у нас есть! Приятно принимать поздравления от родных и друзей, многих из которых знаю очень давно. Искренне благодарен всем за добрые поздравления и теплые слова!», – пишет губернатор.
Он также опубликовал фотографии из семейного архива. На черно-белом снимке Виктор Петрович, совсем молодой, сидит за партой, на другом фото он с женой и дочкой. Еще несколько кадров, похоже – с родными и близкими.
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