Горняк22: Виктор Томенко показал семейные фото в свой день рождения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в свой день рождения, 12 мая, взял выходной в счет отпуска и показал в Инстаграме семейные фото.

Он рассказал в соцсети, что решил провести 50-летний юбилей в кругу семьи. По этому случаю приехала дочь.

«Утром позвонили родители. Спасибо, дорогие мои, что вы у нас есть! Приятно принимать поздравления от родных и друзей, многих из которых знаю очень давно. Искренне благодарен всем за добрые поздравления и теплые слова!», – пишет губернатор.

Он также опубликовал фотографии из семейного архива. На черно-белом снимке Виктор Петрович, совсем молодой, сидит за партой, на другом фото он с женой и дочкой. Еще несколько кадров, похоже – с родными и близкими.

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Алтайская правда