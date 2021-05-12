Горняк22: Новые подробности боевого пути легендарной 42-й отдельной стрелковой бригады

«Как американец, я убежден и думаю, что в этом должны быть убеждены все народы мира: все мы в большом долгу перед советским народом, если выразить одним словом– за Сталинград» (американский художник Р. Кент).

На пути к главной битве

В середине августа 1942 года 42-я отдельная стрелковая бригада была снята с Западного направления и стала грузиться в эшелоны. «На отдых», – сказало командование. Когда за окнами поезда показался пензенский вокзал, стало ясно, что «отпуск» пройдет в Сталинграде.

Эта воинская часть в составе шести тысяч человек была сформирована в Барнауле осенью 1941 года из резервного состава края и участников войны, вылечившихся после ранений. Командиром ее был назначен Герой Советского Союза, получивший это звание в качестве командира полка за недавние бои под Ельней, полковник М.С. Батраков. 5 декабря 1941 года колонны бригады с шефским городским знаменем впереди прошли по главным улицам Барнаула к железнодорожному вокзалу.

Боевое крещение бригада получила на Калининском и Северо-Западном фронтах, где сражалась с января по июль 1942 года. Здесь она освободила 40 населенных пунктов, здесь уже заговорили о батраковцах, и здесь же они понесли большие потери. В строю оставалось около трех с половиной тысяч человек, и в Пензе бригада должна была получить пополнение. И она его получила, да еще какое…

Бывший в то время командиром комендантского взвода 42-й бригады Степан Костенко вспоминал:

– В Пензе мы получили пополнение – моряков-североморцев. Моряки – парни геройские. Гордые. Никак не хотели со своей одежкой расставаться. Кое-как их убедили, что на песчаной почве они в своих бушлатах будут отличной мишенью. Командование пошло на компромисс. Решено было тельняшки оставить, сверху – расстегнутая гимнастерка, разрешили оставить и флотские ремни. Бескозырку – в вещмешок, всё остальное сдать.

Всего в состав бригады влилось тогда две тысячи добровольцев-моряков Беломорской военной флотилии.

Спустя годы после войны в книге «Сталинградский рубеж» маршал Н.И. Крылов (в дни обороны Сталинграда начальник штаба 62-й армии Чуйкова) напишет: «Бригада Батракова представляла собой великолепный по боевым и человеческим качествам сплав солдат-сибиряков и моряков-североморцев. С самого начала 42-я бригада зарекомендовала себя исключительно стойкой. Такой она и вошла в историю Сталинградской битвы».

Высота 133,4

Но это будет сказано значительно позже, а пока, переправившись в ночь со 2 на 3 сентября 1942 года под огнем противника через Волгу, батальоны бригады заняли оборону в Дубовой балке, используя в качестве главного опорного пункта высоту 133,4. Местные жители называли ее Тоськин пупок. Кроме стрелкового оружия на вооружении бригады имелись противотанковые ружья, артиллерия и минометы. Комбриг отдал приказ: «Уйти в землю на два метра глубиной каждому солдату в отдельности. Твоя ячейка – твоя крепость!»

Рубеж, который заняли сибиряки и матросы, находился на пути врага к центру города, и потому удар противника, многократно превышающего батраковцев силами, был страшным. Сразу с наступлением утра 5 сентября на позиции бригады посыпались бомбы вражеских бомбардировщиков, затем заговорила гитлеровская артиллерия, пошли в атаку танки и пехота. Так было и 6, и 7 сентября. Нередко фашистам удавалось достигнуть наших окопов и даже ворваться в них. Тогда всё решала рукопашная схватка. Солдаты – сибиряки и матросы-североморцы – пускали в ход всё, что только было в их руках: били врагов штыками, прикладами, саперными лопатами. И враг вновь откатывался на свои прежние позиции.

Но силы батраковцев таяли, и к вечеру 7 сентября противник занял высоту 133,4. Дать ему закрепиться на ней было смертельно опасно и для бригады, и для всего Сталинграда. И тогда Матвей Батраков бросил в бой свой главный резерв – матросский батальон. Бойцы батальона сняли гимнастерки и пилотки, каждый взвод аккуратно сложил их в отдельную кучку. Достали из вещмешков бескозырки…

Высота была занята одним стремительным ударом. Обороняющие ее гитлеровские солдаты, привыкшие к войне не робкого десятка люди, дрогнули перед парнями в тельняшках и поспешно оставили свои позиции. Отбивая атаки противника, под бомбежками и артобстрелами бригада сражалась еще несколько дней, и всё это время вокруг нее неутомимо сжималось кольцо окружения.

Утром 18 сентября 1942 года в штаб 62-й армии ушло донесение: «В результате отхода правого и левого соседей, которые абсолютно не поставили в известность не только штаб 42-й отдельной стрелковой бригады, но и своих соседей об их отходе с занимаемой обороны, создали угрожающее положение для частей бригады, оголив таким образом фланги бригады. Ввиду численно превосходящих сил противника части бригады были окружены в районе Дубовой балки. В течение дня, находясь в окружении, вели ожесточенные бои с численно превосходящими силами противника, пехотой и танками. Не имея связи как с соседями, так и со штабом армии, будучи окруженными и отрезанными от своих коммуникаций, части 42-й ОСБР 17 сентября 1942 года в 3.00 начали выход из окружения».

Как вода в песок…

Глубокой ночью, двигаясь по территории, занятой противником, мимо его постов и огневых точек, батраковцы шли и вышли к своим, где их, как говорится уже «списали с довольствия». Но они, пусть и далеко не все, были еще живы и готовы вновь сражаться. Выйдя из окружения обескровленной и малочисленной, бригада защищала центр города, находясь в полукольце вражеских войск и удерживая так называемый пятачок. Здание драмтеатра и другие близлежащие дома, в которых держались отдельные группы батраковцев и где дело нередко доходило до рукопашных схваток, несколько раз переходили из рук в руки. Последний бастион защитников центра города находился в здании Дома пионеров, его обороняли остатки матросского батальона, штурмовавшего высоту 133,4.

В течение трех суток напряженных боев подразделения бригады не только сдерживали натиск превосходящих сил противника, но и сами контратаковали и отбрасывали его на исходные позиции. Так, когда 20 сентября немецкие автоматчики прорвались к переправам через Волгу, они были выбиты обратно стремительным ударом воинов 42-й бригады.

23 сентября во время одного из налетов вражеских бомбардировщиков на командный пункт бригады был тяжело ранен полковник М.С. Батраков, которого сумели переправить за Волгу. Вместе с ним выбыл из строя почти весь штаб бригады.

24 дня и ночи защищала 42-я бригада Сталинград. До последнего дня она сражалась стойко и мужественно и ушла, как вода в песок, в центре города. Когда 27 сентября поступил приказ вывести из боя оставшуюся часть батраковцев, на сборный пункт за Волгой прибыло 35 человек.

Но это дорого стоило фашистам. По данным Министерства обороны, 42-я бригада в Сталинградской битве «истребила свыше 14 тысяч немецко-фашистских захватчиков, уничтожила более 70 танков врага, 6 орудийных и минометных батарей, свыше 200 автомашин с войсками и грузами, сбила 4 самолета Ю-88».

За мужество и отвагу, проявленные в боях под Сталинградом, в марте 1943 года она была награждена орденом Красного Знамени. А на высоте 133,4 установлена мемориальная плита в память о павших воинах.

Железная память

А бывшему командиру бригады Матвею Степановичу Батракову судьба даровала долгую жизнь – 94 года. Он умер 19 июля 1995-го. В 70-х годах прошлого века, когда бывший комбриг жил в Новосибирске, он часто встречался там со своим сослуживцем Степаном Никитичем Костенко, тоже жителем сибирской столицы.

Степан Никитич рассказывал, что только в последние несколько лет прямая спина боевого генерала согнулась и стала болеть. Доктор отправил Батракова на снимок и ахнул – оказалось, в позвоночнике с самого Сталинграда сидел осколок. «Так он его в могилу с собой и унес», – с горечью вспоминал Костенко.

Справка

За город на Волге кроме фактически погибшей в нем 42-й отдельной стрелковой бригады бились также сформированные в Алтайском крае 315-я стрелковая дивизия, 15-я гвардейская кавалерийская дивизия (ушедшая на фронт из Бийска). В героической обороне Мамаева кургана особенно отличилась 298-я стрелковая дивизия, сформированная в Барнауле в феврале 1942 года и позже известная как 80-я гвардейская дивизия.

Алтайская правда