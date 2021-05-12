ГОРНЯК22 13.05.2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае ведется системная работа по антитеррористической безопасности учебных заведений

Горняк22
20 часов Ago

Выполняются все решения и рекомендации Национального антитеррористического комитета, Правительства РФ, Министерства просвещения.

Трагические события в регионах нашей страны дают поводы для уточнения и усиления принимаемых мер. Эти меры являются предметом постоянного внимания краевой антитеррористической комиссии, работой которой руководит губернатор края Виктор Томенко, и антитеррористических комиссий городов и районов.

Алтайская правда

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