ГОРНЯК22 13.05.2021
Общество

Горняк22: Через месяц россиян ждут еще одни длинные выходные

Горняк22
20 часов Ago

После длинных майских выходных россиян теперь ждет короткая рабочая неделя. А следующая выходная трехдневка ожидает жителей страны в июне.

В этом году у жителей России были продолжительные майские каникулы с 1 по 4 мая. Это было сделано для стабилизации эпидемиологической обстановки.

Следующие трехдневные выходные и короткая рабочая неделя ожидает россиян уже через месяц. 12 июня, День России, выпадает на субботу. Соответственно, выходной день переносится на понедельник 14 июня.

Трехдневная рабочая неделя и длинные праздники предстоят и в ноябре. Они будут связаны с празднованием Дня народного единства.

Алтайская правда

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