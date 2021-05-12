Горняк22: Жители Алтайского края стали реже обращаться в ПФР

На пятую часть меньше заявлений на получение услуг ПФР поступило от жителей Алтайского края в клиентские службы Пенсионного фонда. А количественном выражении уменьшение составило 200 тысяч обращений.

В региональном ОПФР поясняют, что услуги не стали менее интересны. Просто теперь их можно получить без личного обращения, в электронном виде.

Также 14 государственных услуг ПФР оказываются в центрах и офисах МФЦ. Количество обращений граждан в многофункциональные центры за год выросло практически в два раза.

Алтайская правда