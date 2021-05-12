Горняк22: «Раньше о таком слышали только про Америку» — доктор Мясников высказался о трагедии в Казани

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале высказался о массовом убийстве в школе в Казани. 19-летний студент устроил стрельбу. В результате погибли семь детей и двое взрослых.

По словам Мясникова, трагедия в Татарстане — очередная, то есть эти события стали повторяющимися. Раньше о таком мы слышали только про Америку, где по сей день от огнестрельного оружия погибает один человек каждые 15 минут. И вот это пришло к нам», — написал он.

Врач особо подчеркнул, что и раньше были психические неуравновешенные люди. При этом во многих домах хранились охотничьи двухстволки.

«Только если бы нам тогда сказали про охрану в школах- мы бы не поняли о чем речь. Тут не просто псих с ружьем, тут расчеловечивание как результат пребывания в токсичной среде соцсетей, видеоигр, «горячих» новостей, изменение нравственных ориентиров. У меня нет рецептов противодействия этому, вернее есть, но на них не решаться. А раз так — будем надеяться на охрану, на рамки, на медкомиссии», — отмечает Александр Мясников.

При этом обращает внимание: «когда на осмотр приходит претендент на получения лицензии, все, что может реально сделать врач – проверить, стоял ли на учете. Задать стандартные вопросы, на который любой, если он не в коме, ответит адекватно. То есть: выявить психически неуравновешенного человека при коротком скринингом осмотре практически невозможно! Это изначально профанация».

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Алтайская правда