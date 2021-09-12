Горняк22: Появилась новая версия гибели членов семьи, купившей арбуз в «Магните»

Больница Фото: Анна Меньшикова, Толк

Взрослые купили арбуз в магазине на улице Совхозной в среду, 8 сентября. На следующий день девочка, ее 38-летняя мать и бабушка почувствовали себя плохо

Причиной гибели пожилой женщины и ее 15-летней внучки в Москве после покупки арбуза в «Магните» могло стать отравление токсичным веществом. Об этом сообщает Life.ru.

По данным ресурса, несколько дней назад в супермаркете проводили дезобработку, при этом фрукты, овощи и другие товары якобы не накрыли защитной пленкой, в результате опасный состав попал на продукты.

Из магазина изъяли 300 кг арбузов, их отправили на экспертизу, которая даст точный ответ по этой версии.

9 сентября в Москве с симптомами отравления госпитализировали троих членов семьи – 61-летнюю пенсионерку, ее дочь и 15-летнюю внучку. Бабушка и девочка умерли в реанимации. За жизнь 38-летней женщины борются врачи.

Предварительно, причиной смерти подростка стала полиорганная недостаточность. Это состояние может вызывать попадание в организм ядов и токсических веществ.

В последующем, по данным СМИ, из этого же дома, где жила семья, с признаками отравления госпитализировали еще четверых человек – двух взрослых (18 и 26 лет), а также 11-летнего мальчика и 12-летнюю девочку. При этом сообщается, что часть пострадавших употребляла в пищу курицу. Это же мясо якобы нашли в холодильнике семьи, в которой погибли люди.

Ранее в Барнауле задержали предполагаемых изготовителей коньяка, которым насмерть отравились несколько человек.

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