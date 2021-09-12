Горняк22: Глава минздрава РФ Мурашко посетит 11 сентября Барнаул: программа визита
Михаил Мурашко Фото: government.ru
Ожидается, что министр посетит онкодиспансер и корпуса двух поликлиник, в том числе — строящийся на улице Лазурной. По итогам поездки он проведет совещание в правительстве края
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко 11 сентября посетит с рабочим визитом Барнаул. В пуле журналистов, освещающих поездку, будут работать корреспонденты «Толка».
Программа визита министра ожидается насыщенной, сообщает «Алтапресс». Предполагается, что федеральный чиновник посетит медучреждения Центрального, Индустриального и Ленинского района города.
Что посетит Мурашко в Барнауле
В программу поездки министра входят:
Алтайский краевой онкологический диспансер
городская поликлиника № 9
стройплощадка нового корпуса поликлиники № 14
Алтайский краевой кардиологический диспансер
Завершится программа пребывания министра в Барнауле совещанием в правительстве Алтайского края.
Визит Мурашко в Барнаул ожидался 10 сентября, однако поездку пришлось перенести на день в связи с церемонией прощания с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.