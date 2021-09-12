Горняк22: Маршрутка с пассажирами перевернулась в Бийске в результате ДТП

Место ДТП Фото: "Бийский рабочий"

Микроавтобус на перекрестке столкнулся с легковым авто — после удара оба транспортных средства отлетели на пешеходный тротуар

В Бийске утром 11 сентября перевернулся маршрутный автобус с пассажирами. Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».

По данным ресурса, авария произошла на пересечении улиц Ленинградской и Пугачева. По предварительным данным, женщина-водитель за рулем легкового автомобиля не выполнила требование знака «Уступи дорогу» и врезалась в микроавтобус.

В результате столкновения оба транспортных средства отлетели на тротуар, «Газель» с людьми опрокинулась на бок.

Пассажиры и водитель маршрутки самостоятельно смогли выбраться из салона. Предварительно, пострадавших нет. О состоянии водителя легкового авто не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что ночью в Бийске легковушка снесла павильон с шаурмой.

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