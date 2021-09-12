Горняк22: Эрнст может покинуть пост гендиректора Первого канала

Константин Эрнст с женой Фото: instagram.com/sofyapavlovna

По данным инсайдеров, отставка связана якобы с финансовым положением телеканала и может произойти уже в январе 2022 года

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в скором времени может покинуть свой пост. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Сообщается, что отставка может произойти уже в начале нового 2022 года. По данным ресурса, это связано якобы с убытками телеканала.

Кто может возглавить Первый канал

На должность главы Первого канала, по данным инсайдеров, претендует 54-летний первый заместитель гендиректора холдинга ВГТРК Антон Златопольский.

Между тем, ряд экспертов предполагает, что слухи о возможной отставке Эрнста появились не в самый удачный момент – сейчас медиаменеджер реализует совместный с Роскосмосом проект по отправке режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд в космос на съемки художественного фильма «Вызов».

60-летний Константин Эрнст возглавляет Первый канал (прежде ОРТ) 22 года – с сентября 1999-го.

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