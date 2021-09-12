Горняк22: 300 млн довыделят на ремонт поликлиник в Алтайском крае

Михаил Мурашко и Виктор Томенко Фото: Виталий Барабаш

В целом объем финансирования программы составляет около 8,5 млрд рублей, из которых 200 млн — это средства краевого бюджета

В Алтайском крае в 2022 году на ремонт поликлиник по программе модернизации первичного звена здравоохранения выделят дополнительное финансирование. Об этом в ходе рабочего визита в регион министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщил губернатор края Виктор Томенко.

«На следующий год запланировали еще 300 млн в бюджете края на ремонт существующих взрослых поликлиник»,– заявил он.

Томенко напомнил, что в программу в крае входят 129 объектов, а также поставка 87 единиц высокотехнологичного оборудования до 2025 года. 17 ФАПов уже построили, в ближайшее время в медорганизациях края установят порядка 47 рентген-аппаратов.

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