Горняк22: Студентам-медикам в Барнауле компенсируют плату за обучение

Студенты-медики Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Принять участие в программе могут студенты любого курса. Уже в 2021 году власти планируют включить в программу две сотни человек

Обучающимся на платной основе студентам Алтайского государственного медуниверситета компенсируют стоимость обучения. О соответствующем решении правительства Алтайского края сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Компенсация предоставляется в размере фактически понесенных гражданином расходов, но не более 170 тысяч рублей за один курс обучения», – пояснили в ведомстве.

При этом по условиям программы выпускники вуза должны будут проработать три года в медорганизациях, с которыми заключен договор – их список будут ежегодно обновлять и публиковать на сайте министерства.

Вступить в программу могут студенты любого курса. В 2021 году власти планируют включить в программу 200 человек по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия».

Ранее «Толк» сообщал о том, что алтайский педуниверситет попросил денег у федералов на ремонт комнат в общежитии.

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