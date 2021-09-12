Горняк22: Массовое ДТП с падением в кювет произошло на трассе Барнаул-Новосибирск

ДТП Фото: Барнаул22

На кадрах видно, что несколько попутных автомобилей получили серьезные повреждения. Вероятнее всего, один врезался в другого из-за плохой видимости

Поздно вечером 11 сентября на трассе Барнаул-Новосибирск возле поселка Евсино произошло массовое ДТП – столкнулись как минимум четыре автомобиля, сообщает «Barnaul22».

В результате ДТП один из участников аварии слетел в кювет. О пострадавших не сообщается. На участке образовалась большая пробка.

Стоит отметить, что в момент ДТП на трассе лил сильный дождь, что значительно снижало видимость на дороге.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула автомобиль вылетел на тротуар после ДТП. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле вечером 11 сентября. Уточняется, что авария случилась на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Союза Республик.

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